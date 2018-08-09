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Минобороны планирует закупить 10 комплексов борьбы с подводными минами
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Минобороны планирует закупить 10 комплексов борьбы с подводными минами 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Максимальная сумма закупки составляет 300 миллионов рублей.
Министерство обороны РФ планирует закупить 10 комплексов «Бурак-М», предназначенных для радиоэлектронной борьбы с реактивными глубинными минами Максимальная сумма закупки составляет 300 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Из документа следует, что оборонное ведомство намерено закупить пять таких комплексов в 2019 году на сумму 150 731 900 рублей и еще пять — в 2020-м на сумму 149 268 100 рублей.
Данный аукцион размещен в закрытом формате, характеристики «Бурака-М» не уточняются.
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