Минобороны планирует закупить 10 комплексов борьбы с подводными минами

Максимальная сумма закупки составляет 300 миллионов рублей.

Министерство обороны РФ планирует закупить 10 комплексов «Бурак-М», предназначенных для радиоэлектронной борьбы с реактивными глубинными минами Максимальная сумма закупки составляет 300 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Из документа следует, что оборонное ведомство намерено закупить пять таких комплексов в 2019 году на сумму 150 731 900 рублей и еще пять — в 2020-м на сумму 149 268 100 рублей.

Данный аукцион размещен в закрытом формате, характеристики «Бурака-М» не уточняются.