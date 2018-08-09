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Сертификацию самолета МС-21 планируется завершить до 2020 года
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Сертификацию самолета МС-21 планируется завершить до 2020 года 

ТАСС 7 часов назад
КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Сертификация российского реактивного пассажирского самолета МС-21 должна завершиться до 2020 года, сообщил в четверг директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Равиль Хакимов на VI съезде авиапроизводителей России в рамках выставки «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» в Казани.
"Начаты сертификационные испытания, подняли второй летный образец.
В планах наших завершить сертификацию до 2020 года", — сказал он.
Как сообщил журналистам в кулуарах съезда генеральный конструктор ПАО «ОАК» (Объединенная авиастроительная корпорация) Сергей Коротков, испытание второго летного образца должно ускорить сертификацию самолета. «Хочу сказать, что такой процесс достаточно сложный, еще особенно в рамках тех новых правил, которые сегодня у нас в стране сертификационные органы предъявляют. Мы, несмотря на некие дополнительные сложности, мне кажется, достаточно успешно справляемся с летными испытаниями. Думаю, что если задержка будет, она будет минимальной», — отметил он.
МС-21 — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Является вторым после Sukhoi Superjet 100 масштабным российским проектом в области гражданской авиации, который был создан без советского задела. Разработка лайнеров семейства ведется ПАО «Корпорация „Иркут“ при участии ОАО „Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева“ (входят в состав ОАК). 28 мая 2017 года опытный МС-21-300 совершил первый полет в Иркутске.
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