Сертификацию самолета МС-21 планируется завершить до 2020 года

КАЗАНЬ , 9 августа. / ТАСС /. Сертификация российского реактивного пассажирского самолета МС-21 должна завершиться до 2020 года, сообщил в четверг директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Равиль Хакимов на VI съезде авиапроизводителей России в рамках выставки «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» в Казани.

"Начаты сертификационные испытания, подняли второй летный образец.

В планах наших завершить сертификацию до 2020 года", — сказал он.

Как сообщил журналистам в кулуарах съезда генеральный конструктор ПАО «ОАК» (Объединенная авиастроительная корпорация) Сергей Коротков, испытание второго летного образца должно ускорить сертификацию самолета. «Хочу сказать, что такой процесс достаточно сложный, еще особенно в рамках тех новых правил, которые сегодня у нас в стране сертификационные органы предъявляют. Мы, несмотря на некие дополнительные сложности, мне кажется, достаточно успешно справляемся с летными испытаниями. Думаю, что если задержка будет, она будет минимальной», — отметил он.