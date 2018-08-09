«ОДК-СТАР» награжден за создание системы управления двигателем ПД-14

АО «ОДК-СТАР» признано дипломантом конкурса «Авиастроитель года» в номинации «За успехи в создании систем и агрегатов для авиастроения». Пермское предприятие награждено за успешную реализацию программы по разработке системы автоматического управления двигателя ПД-14 для авиалайнера МС-21. Церемония награждения победителей конкурса состоялась 8 августа в Казани в преддверии IV Съезда авиапроизводителей России

Специалистами «ОДК-СТАР» была создана система автоматического управления (САУ) для новейшего российского турбовентиляторного двигателя ПД-14, которым будет оснащаться авиалайнер МС-21-300.

Разработанная САУ-14 с полной ответственностью (типа FADEC — Full Authority Digital Engine Control system) соответствует лучшим мировым аналогам и отвечает всем современным требованиям по ресурсам, срокам службы и показателям надежности. При этом в конструкции агрегатов САУ-14 применяются только современные российские компоненты и элементная база, отметили в пресс-службе предприятия.

Входящий в состав системы электронный регулятор двигателя РЭД-14 обеспечивает комплексное всережимное управление, ограничение предельных параметров, оперативную диагностику и защиту двигателя, а также информационный обмен с системами самолета и его силовой установки. В агрегате применяются новейшие конструктивные и программные решения, которые гарантируют высокую надежность и стойкость к внешним факторам, в том числе защиту от электромагнитных помех и молнии.

В настоящее время завершаются сертификационные испытания САУ-14 в Росавиации , в том числе, и по программам сертификации двигателя ПД-14.