«ОДК-СТАР» награжден за создание системы управления двигателем ПД-14 

АО «ОДК-СТАР» признано дипломантом конкурса «Авиастроитель года» в номинации «За успехи в создании систем и агрегатов для авиастроения». Пермское предприятие награждено за успешную реализацию программы по разработке системы автоматического управления двигателя ПД-14 для авиалайнера МС-21. Церемония награждения победителей конкурса состоялась 8 августа в Казани в преддверии IV Съезда авиапроизводителей России.
Специалистами «ОДК-СТАР» была создана система автоматического управления (САУ) для новейшего российского турбовентиляторного двигателя ПД-14, которым будет оснащаться авиалайнер МС-21-300.
Разработанная САУ-14 с полной ответственностью (типа FADEC — Full Authority Digital Engine Control system) соответствует лучшим мировым аналогам и отвечает всем современным требованиям по ресурсам, срокам службы и показателям надежности. При этом в конструкции агрегатов САУ-14 применяются только современные российские компоненты и элементная база, отметили в пресс-службе предприятия.
Входящий в состав системы электронный регулятор двигателя РЭД-14 обеспечивает комплексное всережимное управление, ограничение предельных параметров, оперативную диагностику и защиту двигателя, а также информационный обмен с системами самолета и его силовой установки. В агрегате применяются новейшие конструктивные и программные решения, которые гарантируют высокую надежность и стойкость к внешним факторам, в том числе защиту от электромагнитных помех и молнии.
В настоящее время завершаются сертификационные испытания САУ-14 в Росавиации, в том числе, и по программам сертификации двигателя ПД-14.
АО «ОДК-СТАР» — единственное в России предприятие, обладающее компетенциями в разработке и серийном производстве систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения, включая электронные агрегаты с полной ответственностью типа FADEC и гидромеханические агрегаты, а также имеющее опыт поддержания всего жизненного цикла газотурбинных двигателей. Предприятие входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Госкорпорации Ростех.