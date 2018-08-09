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Минобороны закупит десять комплексов для борьбы с подводными минами
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Минобороны закупит десять комплексов для борьбы с подводными минами 

РИА Новости 32 минуты назад
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Министерство обороны РФ планирует закупить 10 комплексов «Бурак-М», предназначенных для радиоэлектронной борьбы с реактивными глубинными минами (РГБ), на общую сумму порядка 300 миллионов рублей, следует из информации, опубликованной в четверг на сайте госзакупок.
Согласно документу, военное ведомство планирует закупить пять таких комплексов в 2019 году (стоимостью 149,2 миллиона рублей) и ещё пять в 2020 году (на 150,7 миллионов рублей).
При этом характеристики «Бурака-М» не уточняются, так как данный аукцион размещен в закрытом формате.
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