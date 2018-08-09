Минобороны закупит десять комплексов для борьбы с подводными минами

Согласно документу, военное ведомство планирует закупить пять таких комплексов в 2019 году (стоимостью 149,2 миллиона рублей) и ещё пять в 2020 году (на 150,7 миллионов рублей).

При этом характеристики «Бурака-М» не уточняются, так как данный аукцион размещен в закрытом формате.