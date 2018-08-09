Стало известно, когда ракета «Ангара» заменит «Протон»

Одной из причин отказа от «Протонов» является обеспокоенность Казахстана за экологию из-за токсичного топлива, часть которого попадает в почву при падении отработавших ступеней.

«Ростех» Юрий Коптев. Новая ракета «Ангара-А5» заменит тяжелую ракету «Протон» к 2024 году, заявил председатель научно-технического совета госкорпораций «Роскосмос»

С помощью «Ангары» на орбиту будут выводиться как военные, так и гражданские грузы.

«Сегодня решение такое: сделать определенный запас таких ракет, ориентироваться на появление уже рабочей «Ангары» где-то с 2024 года, после этого «Протон» будет прекращен как таковой», — сказал Коптев.

При этом он подчеркнул, что стоимость запуска «Ангары» снизится после того, как начнутся регулярные полеты.