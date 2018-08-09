Как Россия и Америка раскрывают главные военные тайны друг друга

Среди прочей техники, захваченной в ходе арабо-израильских войн, были танки Т-62 и Т-72, боевые машины пехоты (БМП) и противотанковые ракеты «Малютка» (по классификации НАТО — Sagger). Обе стороны несли потери, но и многое приобретали, когда их различные союзники из стран третьего мира переходили на сторону противника и предлагали своим новым покровителям ознакомиться с оружием, которым их снабдили прежние союзники-покровители. Иран дал советским специалистам возможность проверить истребители F-14, поставленные военно-воздушным силам шаха, а Соединенные Штаты после 1989 года получили возможность увидеть советское оружие, находившееся в арсеналах восточноевропейских стран.

В прошлом месяце Россия заявила, что восстановила американские ракеты «Томагавк» (Tomahawk), которыми наносили удары по Сирии , и раскроет их секреты. Впервые это сообщение появилось в начале июля.

Вскоре после этого российское новостное агентство «Спутник» (Sputnik) опубликовало исполненную победного ликования статью о различных видах американского вооружения, захваченного Россией, а точнее ее союзниками, и переданного в Москву для изучения.

Первый американский военный трофей был добыт во время корейской войны, где Советы заполучили танк «Паттон» (M46 Patton). «Инженеры получили также и несколько других систем вооружения, в том числе истребитель „Мустанг“ (F-51D Mustang) последней модификации», — отметил «Спутник». Он проигнорировал тот факт, что «Мустанг» остался еще со времен Второй мировой войны.

Как ни странно, но «Спутник» подчеркнул, что в его обзор трофейного оружия не вошло оружие, которое США во время Второй мировой войны поставляли в СССР по ленд-лизу. И в нем не учтен американский бомбардировщик B-29, который получил повреждения во время авианалета на Японию в 1944 году и приземлился в Сибири, и который Советы в спешке скопировали, в результате чего появился бомбардировщик Ту-4.

В сентябре 1958 года Миг-17 ВВС коммунистического Китая «парализовал» тайваньский истребитель «Сейбр» (F-86 Sabre), который был передан Москве. «Захваченный „Сейбр“ очень помог советским конструкторам в разработке ракеты малой дальности класса „воздух-воздух“ K-13 с тепловой головкой самонаведения, которая находится на вооружении несколько десятилетий», — добавил «Спутник».

Вьетнам оказался сокровищницей американской военной техники, включая истребителей F-5E, «которые широко использовались в оценочных полетах против МиГ-21бис и МиГ-23, что позволило выявить их недостатки и в конечном итоге помогло в разработке многоцелевого истребителя МиГ-23МЛД и сверхманевренного истребителя МиГ-29».

«Спутник» утверждает, что благодаря зенитно-ракетным комплексам «Стингер» (Stinger), захваченным советскими подразделениями спецназа, были разработаны меры противодействия, позволившие нейтрализовать это оружие. В ходе российско-грузинской войны 2008 года Москва захватила пять «Хаммеров», «оснащенных современной электроникой и системой шифрованной связи, и отказалась возвращать их, несмотря на неоднократные просьбы Пентагона ».

Но справедливости ради мы должны отметить и то, что Америка и ее союзники захватили много российского оружия. В 1951 году британо-американской команде удалось восстановить разбившийся истребитель МиГ-15.

А еще советские самолеты обычно доставлялись перебежчиками, не ценившими достоинств коммунистического строя. Прежде всего, речь идет о лейтенанте ВВС СССР Викторе Беленко, который в 1976 году «сбежал» в Турцию (так в тексте — прим. перев.), прилетев туда на своем истребителе МиГ-25 (по кодификации НАТО — Foxbat). Самолет был тщательно изучен американскими специалистами и возвращен в СССР (в 1989 году еще один советский пилот МиГ-29 также сбежал в Турцию, но Турция быстро вернула самолет, правда, без летчика).

В том, что касается передачи захваченного русского оружия, Израиль был еврейским Санта-Клаусом. Впервые Запад получил возможность непосредственно ознакомиться с истребителем МиГ-21, когда Моссад убедил иракского летчика улететь на своем самолете в Израиль. Во время шестидневной войны 1967 года, когда американские самолеты сбивали зенитно-ракетными комплексами С-75 (по классификации МО США и НАТО — SA-2 Guideline), Израиль захватил ЗРК С-75 (вкупе с их станциями наведения ракет Fan Song), чтобы американские специалисты их изучили, а затем создали усовершенствованные системы подавления сигналов.

Советский истребитель МИГ-21 «Ожидается, что эти общие действия, направленные на изучение ситуации, позволят устранить многие пробелы в работе американской разведки, а также в научных исследованиях и опытно-конструкторских разработках, некоторые из которых непосредственно связаны с конфликтом в Юго-Восточной Азии», — говорилось тогда в служебном документе ВВС США. В этом аналитическом обзоре затрагивались такие вопросы, как принятые в СССР «критерии проектирования, контроль качества продукции и общие подходы к научным исследованиям и конструкторским разработкам».

Среди прочей техники, захваченной в ходе арабо-израильских войн, были танки Т-62 и Т-72, боевые машины пехоты (БМП) и противотанковые ракеты «Малютка» (по классификации НАТО — Sagger). Обе стороны несли потери, но и многое приобретали, когда их различные союзники из стран третьего мира переходили на сторону противника и предлагали своим новым покровителям ознакомиться с оружием, которым их снабдили прежние союзники-покровители. Иран дал советским специалистам возможность проверить истребители F-14, поставленные военно-воздушным силам шаха, а Соединенные Штаты после 1989 года получили возможность увидеть советское оружие, находившееся в арсеналах восточноевропейских стран.

Однако все это не может служить основанием для националистического триумфализма. Основное правило войны заключается в следующем: если в бою вы используете свое оружие, вашим врагам удастся его заполучить. Или хотя бы получить возможность наблюдать за ним и изучить его достаточно хорошо, чтобы разработать меры противодействия.

И поэтому секретное оружие недолго остается секретным.