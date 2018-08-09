Военный лагерь времен блокады Ленинграда воссоздали на Невском пятачке

Сегодня на символе борьбы за Ленинград Невском пятачке разбили военный лагерь времен Великой отечественной.

Реконструкцию посвятили дню окончания боев за город провели поисковики и участники военно-мемориальной экспедиции, которая организована при поддержке Министерства обороны

130 подростков в форме и со снаряжением прошли по местам боев, совершили и так называемый Марш Памяти, вспомнив солдат и офицеров Красной Армии, погибших при обороне Ленинграда.

Для экспедиции музей предоставил технику того времени: легендарную Катюшу, 15 танков, уникальные автомобили и 30 орудий.