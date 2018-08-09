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Военный лагерь времен блокады Ленинграда воссоздали на Невском пятачке
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Военный лагерь времен блокады Ленинграда воссоздали на Невском пятачке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сегодня на символе борьбы за Ленинград Невском пятачке разбили военный лагерь времен Великой отечественной.
Реконструкцию посвятили дню окончания боев за город провели поисковики и участники военно-мемориальной экспедиции, которая организована при поддержке Министерства обороны.
130 подростков в форме и со снаряжением прошли по местам боев, совершили и так называемый Марш Памяти, вспомнив солдат и офицеров Красной Армии, погибших при обороне Ленинграда.
Для экспедиции музей предоставил технику того времени: легендарную Катюшу, 15 танков, уникальные автомобили и 30 орудий.
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