Airbus передал первый самолет А350 авиакомпании Air China

Пекин, 9 августа / Синьхуа / — В четверг первый Airbus А350, заказанный авиакомпанией Air China, прилетел в Пекинский международный аэропорт Шоуду. Первый рейс по маршруту Пекин — Шанхай этот самолет должен совершить 14 августа.

Дальность полета A350 достигает 15 000 км. Самолет может быть использован как на региональных, так и на дальнемагистральных маршрутах, он отличается высокой эксплуатационной гибкостью. Кроме того, 53 проц. от веса самолета составляют углепластики, а доля примененных при создании самолета перспективных материалов, включая композиционные материалы, титановые и алюминиевые сплавы нового поколения, достигла 70 проц. Благодаря этому удалось значительно снизить вес самолета.

Как стало известно, компания Air China заказала 10 самолетов А350, шесть из которых поступят в текущем году, а оставшиеся четыре самолета будут переданы компании в следующем году. Самолеты А350 планируется использовать главным образом для выполнения международных рейсов между Шанхаем и Европой. -0-