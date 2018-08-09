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Подходит к финалу всероссийский конкурс по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы
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Подходит к финалу всероссийский конкурс по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие отрабатывают нормативы по развертыванию, свертыванию штатных комплексов, радиоэлектронному подавлению систем управления условного противника с применением станций «Борисоглебск-2», «Красуха-2О», «Красуха-С4», «Житель» и «Леер-3».
В Тамбове на базе Межвидового учебного центра боевой подготовки и боевого применения подразделений радиоэлектронной борьбы Западного военного округа завершается четвертый этап конкурса по полевой выучке подразделений РЭБ, в котором принимает участие лучшие специалисты, представляющие военные округа, а также части родов и видов войск.
В ходе соревнований боевые расчеты, состоящие из 5 человек, должны продемонстрировать уверенное владение штатной техникой, грамотное выполнение учебно-боевых задач и отличные теоретические знания. Военнослужащие отрабатывают нормативы по развертыванию, свертыванию штатных комплексов, радиоэлектронному подавлению систем управления условного противника с применением станций «Борисоглебск-2», «Красуха-2О», «Красуха-С4», «Житель» и «Леер-3».
Боевой расчет Западного военного округа по предварительным результатам входит в тройку лидеров конкурса. 10 августа будут подведены итоги конкурса и состоится торжественная церемония награждения победителей.
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