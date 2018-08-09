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Под Мурманском со дна озера подняли легендарный штурмовик Ил-2
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Под Мурманском со дна озера подняли легендарный штурмовик Ил-2 

BFM.RU 6 часов назад
Фото: Русская Весна
Сотрудники фонда «Крылатая память Победы» подняли со дна озера в Мурманской области легендарный штурмовик Ил-2, который после реставрации станет единственным в мире летающим экземпляром первой (одноместной) модификации этого самолета, сообщил РИА Новости в четверг президент фонда Борис Осятинский.
«После подъема самолет будет доставлен в Новосибирск для его реставрации до летного состояния. Отреставрированный самолет станет единственным в мире летающим экземпляром первой (одноместной) модификации штурмовика Ил-2, понесшей наибольшие потери в первые месяцы войны. На штурмовике летал один из самых результативных и успешных летчиков — командир 3-й эскадрильи 46 штурмового авиационного полка Северного флота капитан Каличев, упоминания о котором встречаются во многих книгах и исследованиях», — сказал Осятинский.
По его словам, после реставрации самолет будет принимать участие в авиашоу и авиасалонах по всему миру. «В этом году двухместный штурмовик Ил-2 перелетел через Белоруссию и Польшу в Германию для участия в авиасалоне ILA Berlin 2018. Получены приглашения и из других стран», — добавил собеседник агентства.
Одноместный штурмовик Ил-2 был подбит 22 августа 1943 года при штурмовке аэродрома Луостари в Мурманской области. После завершения атаки летчик смог посадить самолет на поверхность озера и затем добраться до своих. Самолет затонул и находится на глубине 10-11 метров. Учитывая предполагаемый незначительный характер повреждений, мягкую посадку и илистые отложения на дне озера, в фонде предполагают высокую степень сохранности самолета и его пригодность к реставрации.
Александр Иванович Каличев родился в 1909 году. С 10 мая 1942 года по 29 января 1943 года проходил службу в составе Военно-воздушных сил Черноморского флота, а с 29 января 1943 года — в составе Северного флота. Уволился из армии в 1955 году в звании подполковника. Награжден орденами Красного Знамени, Ленина, Отечественной войны 1 и 2 степеней, Красной Звезды; медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Кавказа».
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