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Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе «Авиастроитель года»
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Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе «Авиастроитель года» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Новая многофункциональная нашлемная система для отработки посадок на авианосец и дозаправки в воздухе, созданная в корпорации «МиГ», стала лауреатом конкурса «Авиастроитель года», сообщили в четверг в пресс-службе корпорации.
"Многофункциональная нашлемная система дополненной реальности с трехмерной прогнозной индикацией для выполнения задач точного управления, разработанная в ОКБ имени А. И. Микояна, была признана жюри лучшим инновационным проектом по итогам 2017 года", — рассказали в пресс-службе.
Новая разработка позволит повысить качество обучения летчиков сложным элементам пилотирования самолетов марки «МиГ», отметили в компании. Использование этой системы повысит уровень летной подготовки экипажей для выполнения боевых задач на существующей и перспективной авиационной технике.
"Нашлемная система позволяет отрабатывать на земле такие сложные задачи, как дозаправка топливом в воздухе, маловысотные полеты в режиме огибания рельефа местности, посадка на авианосец и сверхкороткую полосу, а также руление по взлетно-посадочной полосе и палубе авианосца. Кроме того, система дает возможность оценивать восприятие летчиком сложных режимов полета и его психофизиологическое состояние", — пояснили в корпорации.
Конкурс «Авиастроитель года» был учрежден в 2011 году. Цель конкурса — развитие системы общественного стимулирования коллективов корпораций, предприятий авиационной промышленности, учреждений, ассоциаций, обществ, организаций и отдельных физических лиц, добившихся выдающихся результатов в области авиастроения и внесших весомый вклад в развитие отрасли.
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