Расстрелять: кадры состязаний по ликвидации плавающих мин на «Кубке моря-2018»

По условиям конкурса стрельба по макетам, имитирующим мины, осуществлялась одиночными выстрелами из крупнокалиберного пулемета с борта движущегося корабля.

Расстрел «плавающей мины» стал одним из самых зрелищных и сложных этапов международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018».

По условиям выполнения упражнения, стрельба осуществлялась одиночными выстрелами из крупнокалиберного пулемета на ходу, при этом скорость корабля была ограничена диапазоном от 5 до 12 узлов в час. Вторым критерием оценки являлось затраченное на поражение цели время. На выполнение задачи дается 16 патронов, причем важно попасть любым из них, уничтожив мину, находящуюся на расстоянии не менее 200 метров от корабля.