Команда ВМФ взяла «золото» на конкурсе «Кубок моря-2018»

Команда ВМФ заняла первое место на международном конкурсе «Армейских международных игр-2018» среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018».

городе Баку. Торжественная церемония награждения прошла на территории Учебно-тренировочного центра вооруженных сил в столице Азербайджанской республики

Вторыми по результатам конкурса стали моряки из Казахстана , а третье место поделили команды Азербайджана и Ирана

Россияне смогли показать лучшие результаты в постановке корабля на якорь и швартовую бочку, в эпизоде с применением спасательных средств, а также быстрее и точнее своих иностранных коллег поразить морские и воздушные цели.