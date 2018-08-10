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Команда ВМФ взяла «золото» на конкурсе «Кубок моря-2018»
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Команда ВМФ взяла «золото» на конкурсе «Кубок моря-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Команда ВМФ заняла первое место на международном конкурсе «Армейских международных игр-2018» среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018».
Торжественная церемония награждения прошла на территории Учебно-тренировочного центра вооруженных сил в столице Азербайджанской республики — городе Баку.
Вторыми по результатам конкурса стали моряки из Казахстана, а третье место поделили команды Азербайджана и Ирана.
Россияне смогли показать лучшие результаты в постановке корабля на якорь и швартовую бочку, в эпизоде с применением спасательных средств, а также быстрее и точнее своих иностранных коллег поразить морские и воздушные цели.
Весь личный состав команды был награжден дипломами и медалями за первое место, а затем Заместитель Министра обороны Азербайджанской республики — начальник главного управления боевой и подготовки генерал-лейтенант Низам Османов вручил командиру МАК «Волгодонск» главную награду победителя — «Кубок моря-2018».
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