Команда ВМФ России уверенно лидирует на международном конкурсе «Кубок моря-2018»

Российские моряки продемонстрировали свое мастерство в пяти эпизодах: в постановке корабля на якорь и швартовую бочку, успешно выполнили артиллерийские стрельбы по плавающей мине и воздушной цели, а также одержали победу на этапе по борьбе за живучесть корабля.

Команда ВМФ России , которую представляет малый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии, успешно поразила воздушную цель и теперь уверенно лидирует на международном конкурсе по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018».

В ходе состязаний российские моряки продемонстрировали свое мастерство в пяти эпизодах, где успешно показали навыки в постановке корабля на якорь и швартовую бочку, выполнили артиллерийские стрельбы по уничтожению плавающей мины и воздушной цели, а также одержали победу на этапе по спасательной подготовке и борьбе за живучесть корабля.

Теперь команде предстоит выполнить заключительный эпизод состязаний — провести артиллерийские стрельбы по морской цели. По завершении конкурсной программы состязаний начнётся подготовка к торжественной церемонии закрытия, которая состоится 10 августа.

В настоящее время лучший результат показала команда России, опережая коллег из Казахстана на 14 баллов.