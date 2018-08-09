Команда ВМФ России уверенно лидирует на международном конкурсе «Кубок моря-2018» 

Российские моряки продемонстрировали свое мастерство в пяти эпизодах: в постановке корабля на якорь и швартовую бочку, успешно выполнили артиллерийские стрельбы по плавающей мине и воздушной цели, а также одержали победу на этапе по борьбе за живучесть корабля.
Команда ВМФ России, которую представляет малый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии, успешно поразила воздушную цель и теперь уверенно лидирует на международном конкурсе по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018».
В ходе состязаний российские моряки продемонстрировали свое мастерство в пяти эпизодах, где успешно показали навыки в постановке корабля на якорь и швартовую бочку, выполнили артиллерийские стрельбы по уничтожению плавающей мины и воздушной цели, а также одержали победу на этапе по спасательной подготовке и борьбе за живучесть корабля.
Теперь команде предстоит выполнить заключительный эпизод состязаний — провести артиллерийские стрельбы по морской цели. По завершении конкурсной программы состязаний начнётся подготовка к торжественной церемонии закрытия, которая состоится 10 августа.
В настоящее время лучший результат показала команда России, опережая коллег из Казахстана на 14 баллов.
Международный конкурс по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018» проходит с 31 июля по 10 августа на учебно-тренировочном комплексе в городе Баку и акватории Каспийского моря на специально оборудованном полигоне боевой подготовки ВМС Азербайджанской республики. В нём принимают участие четыре команды: ВМФ России, ВМС Казахстана, Азербайджана и Ирана.