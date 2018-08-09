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В ходе полевого выхода разведчики ВВО активно применяют беспилотники и радиолокационные станции разведки
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В ходе полевого выхода разведчики ВВО активно применяют беспилотники и радиолокационные станции разведки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сегодня военнослужащие отработают действия при поиске и ликвидации групп условных диверсантов с применением радиолокационных станций разведки СБР-5 и ПСНР-8, а также БПЛА «Гранат-1».
На полигонах Восточного военного округа продолжается масштабный полевой выход подразделений разведки морской пехоты, мотострелковых и танковых соединений.
В ходе практической части полевого выхода военнослужащие отработают действия при поиске и ликвидации групп условных диверсантов с применением радиолокационных станций разведки СБР-5 и ПСНР-8, а также беспилотных летательных аппаратов «Гранат-1».
Кроме того, разведчики усовершенствуют свое мастерство в приемах маскировки и организации засад.
Помимо этого, военнослужащие выполнили комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовкам, а также вождению боевых машин.
На комплексных занятиях по огневой подготовке разведчики продемонстрировали навыки владения стреляющим ножом разведчика и бесшумным стрелковым оружием.
Напомним, что полевой выход проходит на полигонах ВВО в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской и Сахалинской областях.
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