В ходе полевого выхода разведчики ВВО активно применяют беспилотники и радиолокационные станции разведки

Сегодня военнослужащие отработают действия при поиске и ликвидации групп условных диверсантов с применением радиолокационных станций разведки СБР-5 и ПСНР-8, а также БПЛА «Гранат-1».

На полигонах Восточного военного округа продолжается масштабный полевой выход подразделений разведки морской пехоты, мотострелковых и танковых соединений.

В ходе практической части полевого выхода военнослужащие отработают действия при поиске и ликвидации групп условных диверсантов с применением радиолокационных станций разведки СБР-5 и ПСНР-8, а также беспилотных летательных аппаратов «Гранат-1».

Кроме того, разведчики усовершенствуют свое мастерство в приемах маскировки и организации засад.

Помимо этого, военнослужащие выполнили комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовкам, а также вождению боевых машин.

На комплексных занятиях по огневой подготовке разведчики продемонстрировали навыки владения стреляющим ножом разведчика и бесшумным стрелковым оружием.