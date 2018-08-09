Совместный российско-китайский экипаж победил на заключительном этапе конкурса «Морской десант — 2018»

В составе экипажа входили: командир и механик-водитель –— китайцы, наводчик –— российский военнослужащий, который показал просто отменную стрельбу.

Совместный экипаж российской и китайской команд, принимающих участие в конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант — 2018» победил на маршруте эстафеты для гусеничной техники команду Судана

Сегодня на полигоне морской пехоты Адмиральская гора в китайском городе Цюаньчжоу совместный российско-китайского экипаж победил на китайских боевых машинах ZBD-05 во время состязаний отделений морской пехоты на гусеничной технике.

В составе экипажа –китайский командир и механик-водитель, из российской команды –наводчик.