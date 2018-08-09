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В Армении военнослужащие РХБ защиты ЮВО примут участие в двусторонних ротных тактических учениях
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В Армении военнослужащие РХБ защиты ЮВО примут участие в двусторонних ротных тактических учениях 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках подготовки к учениям они в течение месяца отработают нормативы по тактико-специальной, огневой подготовке и вождению с препятствиями на максимальной скорости на современных разведывательных химических машинах РХМ-6.
Военнослужащие подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты российской военной базы в Армении начали подготовку к двусторонним ротным тактическим учениям в рамках проведения полевого выхода на высокогорном полигоне Камхуд.
На практических занятиях военнослужащие подразделения РХБ защиты в течение месяца отработают нормативы по тактико-специальной, огневой подготовке и вождению с препятствиями на максимальной скорости на современных разведывательных химических машинах РХМ-6 в условиях применения условным противником химического оружия и радиационного заражения местности. Также они проведут отбор проб грунта, растительности и воды в зоне условного заражения с целью обнаружения источников радиоактивного излучения и типов отравляющих веществ
В соответствии с указанием командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова ротные тактические учения будут двусторонними с обязательным участием специалистов не менее трех родов войск, включая подразделения радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения.
К практической подготовке к двусторонним тактическим учениям в Закавказье привлечено более 2 тыс. военнослужащих и около 400 единиц военной специальной техники.
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