Экипажи бронетехники Таманской мотострелковой дивизии отработают преодоление водной преграды

После переправы танковым и мотострелковым подразделениям предстоит вступить в бой по овладению плацдармом.

Более 150 экипажей новейших боевых машин пехоты БМП-2М и модернизированных танков Т-72Б3 Таманской мотострелковой дивизии отработают преодоление водной преграды на полигоне Головеньки в Московской области

На вододроме полигона военнослужащие преодолеют водную преграду протяженностью свыше 200 м и глубиной до 5 м.

После переправы танковым и мотострелковым подразделениям предстоит вступить в наступательный бой по овладению плацдармом.

Ремонтные подразделения выполнят эвакуацию и восстановление условно затонувшей бронетехники.

В учебных мероприятиях примут участие более 500 военнослужащих. Ранее на специализированном учебно-тренировочном комплексе прошли занятия по легководолазной подготовке, где экипажи освоили применение изолирующих противогазов ИП-5, а также отработали порядок действий при экстренном покидании затопленной техники.