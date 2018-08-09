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Экипажи бронетехники Таманской мотострелковой дивизии отработают преодоление водной преграды
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Экипажи бронетехники Таманской мотострелковой дивизии отработают преодоление водной преграды 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
После переправы танковым и мотострелковым подразделениям предстоит вступить в бой по овладению плацдармом.
Более 150 экипажей новейших боевых машин пехоты БМП-2М и модернизированных танков Т-72Б3 Таманской мотострелковой дивизии отработают преодоление водной преграды на полигоне Головеньки в Московской области.
На вододроме полигона военнослужащие преодолеют водную преграду протяженностью свыше 200 м и глубиной до 5 м.
После переправы танковым и мотострелковым подразделениям предстоит вступить в наступательный бой по овладению плацдармом.
Ремонтные подразделения выполнят эвакуацию и восстановление условно затонувшей бронетехники.
В учебных мероприятиях примут участие более 500 военнослужащих. Ранее на специализированном учебно-тренировочном комплексе прошли занятия по легководолазной подготовке, где экипажи освоили применение изолирующих противогазов ИП-5, а также отработали порядок действий при экстренном покидании затопленной техники.
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