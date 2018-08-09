Танкисты ЮВО покажут образцовое подводное вождение танков под Волгоградом

На показное занятие привлекается около 300 офицеров командного состава соединений и частей ЮВО, будет задействовано свыше 40 единиц военной техники — Т-90А, БМП-3 и БМП-2, БТР-80, катера и моторные лодки.

14 августа в Волгоградской области на полигоне Прудбой для командного состава соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) будет проведено показное занятие по преодолению водной преграды под водой и на плаву, а также легководолазной подготовке.

На мероприятие привлекается около 300 офицеров командного состава соединений и частей ЮВО, будет задействовано свыше 40 единиц военной техники, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, катера и моторные лодки.

На специально оборудованном вододроме экипажи танков продемонстрируют преодоление водных преград шириной свыше 50 м, двигаясь по дну водоема с погружением на глубину до 5 м.

В условиях нулевой видимости механик-водитель, ориентируясь по приборам, должен провести машину по дну водоема без переключения передач, без остановок и резких поворотов.

В ходе занятий экипажи танков и БМП будут экипированы в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, с которым военнослужащий может провести под водой около 1 часа.

Также на естественном водоёме (река Карповка) экипажи БМП и БТР продемонстрируют порядок преодоления водных преград.