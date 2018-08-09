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Корабль Балтфлота «Перекоп» отправился из Владивостока в первый арктический поход
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Корабль Балтфлота «Перекоп» отправился из Владивостока в первый арктический поход 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На борту корабля будут находиться более двухсот Тихоокеанского военно-морского училища, учащихся Владивостокского филиала Нахимовского военного училища и юнармейцев.
Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, учащиеся Владивостокского филиала Нахимовского военного училища и юнармейцы впервые в истории российского флота пройдут по Северному морскому пути на учебном корабле.
Знаменитый «Перекоп» только недавно вернулся из большого путешествия вокруг Евразии — прошел три океана, преодолел 14 с половиной тысяч морских миль и теперь в Арктику. Корабль Балтийского флота приспособлен к плаванию среди льдов, но в случае необходимости путь ему проложат ледоколы.
Морскую практику на «Перекопе» будут проходить более двухсот курсантов Тихоокеанского военно-морского училища, учащихся Владивостокского филиала Нахимовского военного училища и юнармейцев. Во время плавания они примут участие в корабельных работах, будут нести вахты, с курсантами проведут занятия по штурманской подготовке.
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