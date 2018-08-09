Корабль Балтфлота «Перекоп» отправился из Владивостока в первый арктический поход

На борту корабля будут находиться более двухсот Тихоокеанского военно-морского училища, учащихся Владивостокского филиала Нахимовского военного училища и юнармейцев.

Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, учащиеся Владивостокского филиала Нахимовского военного училища и юнармейцы впервые в истории российского флота пройдут по Северному морскому пути на учебном корабле.

Знаменитый «Перекоп» только недавно вернулся из большого путешествия вокруг Евразии — прошел три океана, преодолел 14 с половиной тысяч морских миль и теперь в Арктику. Корабль Балтийского флота приспособлен к плаванию среди льдов, но в случае необходимости путь ему проложат ледоколы.

Морскую практику на «Перекопе» будут проходить более двухсот курсантов Тихоокеанского военно-морского училища, учащихся Владивостокского филиала Нахимовского военного училища и юнармейцев. Во время плавания они примут участие в корабельных работах, будут нести вахты, с курсантами проведут занятия по штурманской подготовке.