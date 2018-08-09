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Тренажерные комплексы для РВСН по многим параметрам не имеют мировых аналогов
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Тренажерные комплексы для РВСН по многим параметрам не имеют мировых аналогов 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
При обучении на этих тренажерах военнослужащие смогут почувствовать все преимущества управления крупногабаритной техникой с использованием автоматизированной системы предупреждения аварийных ситуаций.
В интересах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) разрабатывается целая линейка уникальных, не имеющих мировых аналогов тренажёрных комплексов.
Программное обеспечение и состав информации новейших учебно-тренировочных средств идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые агрегаты РК «Тополь-М» и «Ярс». Причём, для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажёры, которые заведены в одну учебно-тренировочную сеть. Это позволит стратегическим ракетчикам отрабатывать на тренажёрах не только задачи несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования, но и проводить виртуальные командно-штабные тренировки.
В РВСН проводятся успешные приемочные испытания образцов уникального тренажера для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». Его особенность заключается в том, что он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и, благодаря шестистепенной системе подвижности, обеспечивать моделирование штатных и нештатных ситуаций в реальном масштабе времени.
При обучении на данном тренажере военнослужащий сможет почувствовать все преимущества управления крупногабаритной техникой с использованием автоматизированной системы предупреждения аварийных ситуаций, работа которой основана на облегчении управления, контроле работы двигателя и расстояния при движении в колоннах в результате наличия датчиков, контролирующих ускорение агрегата, его крены и многие другие параметры.
Имеющийся сегодня в РВСН парк учебно-тренировочных средств насчитывает более 1500 наименований. Такая система подготовки обеспечивает, не нарушая исходного положения ракетного вооружения, моделирование всего комплекса действий дежурных сил РВСН в различных ситуациях, в том числе и нештатных.
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