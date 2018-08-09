Ещё
На полигонах ЗВО завершается этап слаживания рот и батарей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На полигонах ЗВО завершается этап слаживания рот и батарей 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие уже выполнили упражнения учебных и контрольных стрельб, нормативы по маршевой, тактической, огневой, инженерной подготовке, провели занятия по вождению боевых машин, в том числе с преодолением водных преград.
На полигонах Западного военного округа, расположенных в Ленинградской, Московской, Калининградской, Воронежской, Смоленской и Белгородской областях, подходит к завершению этап боевого слаживания рот и батарей.
В ходе этого этапа слаживания военнослужащие выполнили упражнения учебных и контрольных стрельб, нормативы по маршевой, тактической, огневой, инженерной подготовке, провели занятия по вождению боевых машин, в том числе с преодолением водных преград. Командиры взводов и рот получили практику в управлении огнем штатных и приданных подразделений, отработали взаимодействие со средствами усиления. Всего при подготовке рот и батарей на полигонах ЗВО было израсходовано около 6 тыс. артиллерийских и танковых снарядов, более 2 тыс. различных мин и гранат, а также свыше 50 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия различных калибров.
Логическим завершением этапа слаживания рот и батарей станут ротные тактические учения, которые продемонстрируют уровень подготовки подразделений, а также покажут командирам, на что следует обратить особое внимание на этапе боевого слаживания батальонов и дивизионов. В учениях примут участие более 6 тыс. военнослужащих мотострелковых, танковых, разведывательных и артиллерийских подразделений.
ТК «Звезда»: последние новости
Военные летчики продемонстрировали свое мастерство в конкурсе «Авиамикс» Экс-командующий СКВО сравнил Цхинвал августа 2008 года с руинами Сталинграда Летчики морской авиации Балтийского флота за время учения израсходовали свыше 1000 снарядов и бомб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: санкции опустошат вклады россиян39
В России резко похолодает6
Саакашвили резко ответили за оскорбление Медведева431
Аварийная посадка гигантского самолета попала на видео6
«Они используют „лучи смерти“ и „препарируют“ инопланетян»12
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
01:08
Аварийная посадка гигантского самолета попала на видео
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
04:47
«Драконовские санкции»: РФ ответила на слова США
Политика В мире
00:27
Фигурант дела о «Зимней вишне» попытался покончить с собой
Происшествия Криминал
04:03
В России резко похолодает
Погода Общество
01:10
Степаненко может проиграть в битве за миллиард
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение