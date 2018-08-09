На полигонах ЗВО завершается этап слаживания рот и батарей

Военнослужащие уже выполнили упражнения учебных и контрольных стрельб, нормативы по маршевой, тактической, огневой, инженерной подготовке, провели занятия по вождению боевых машин, в том числе с преодолением водных преград.

На полигонах Западного военного округа, расположенных в Ленинградской, Московской, Калининградской, Воронежской, Смоленской и Белгородской областях, подходит к завершению этап боевого слаживания рот и батарей.

В ходе этого этапа слаживания военнослужащие выполнили упражнения учебных и контрольных стрельб, нормативы по маршевой, тактической, огневой, инженерной подготовке, провели занятия по вождению боевых машин, в том числе с преодолением водных преград. Командиры взводов и рот получили практику в управлении огнем штатных и приданных подразделений, отработали взаимодействие со средствами усиления. Всего при подготовке рот и батарей на полигонах ЗВО было израсходовано около 6 тыс. артиллерийских и танковых снарядов, более 2 тыс. различных мин и гранат, а также свыше 50 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия различных калибров.

Логическим завершением этапа слаживания рот и батарей станут ротные тактические учения, которые продемонстрируют уровень подготовки подразделений, а также покажут командирам, на что следует обратить особое внимание на этапе боевого слаживания батальонов и дивизионов. В учениях примут участие более 6 тыс. военнослужащих мотострелковых, танковых, разведывательных и артиллерийских подразделений.