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Выпущенная испанским истребителем ракета — лучшая новость
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Выпущенная испанским истребителем ракета — лучшая новость 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Самая лучшая новость этой недели пришла из-под Отепя, где испанский истребитель случайно выпустил боевую ракету.
Эта новость хорошая, потому что показывает, что патрулирующие эстонское воздушное пространство самолеты действительно находятся в состоянии боеготовности, а не занимаются созданием видимости. Хорошо, что самолеты летают с полным боевым снаряжением, а не с учебными боеприпасами или вовсе без них.
Хорошо, что пилоты и самолеты находятся в состоянии готовности и не должны каждый раз, когда надо нажать кнопку, проходить какую-нибудь политическую и ведомственную цепочку команд.
Приятно слышать и скулеж России. Они могут говорить что хотят, но ведь они видят, что в Эстонии летают настоящие боевые самолеты, с настоящими боеприпасами, в настоящей готовности. Все это — только хорошие новости.
В панику из-за случайного выпуска ракеты впадать не стоит. Не ошибается тот, кто ничего не делает. С техникой — с любой техникой — такое случается. Будет жаль, если из этого инцидента будут сделаны неправильные выводы (к примеру, если будут ужесточены правила нахождения в воздушном пространстве Эстонии, запрещены боеприпасы, установлены какие-нибудь новые правила и ограничения и т. д.).
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