СМИ: армия Таиланда получила на вооружение все 49 украинских танков «Оплот»

БАНГКОК , 9 августа. / ТАСС /. Королевские сухопутные войска Таиланда получили на вооружение последние шесть из 49 украинских боевых танков «Оплот» (Т-84). Как сообщила в четверг газета Bangkok Post, контракт на поставку техники стоимостью $240 млн был заключен еще в 2011 году.

По словам источника издания, последняя партия танков была передана армии Таиланда 29 июля. Теперь они находятся на вооружении у 2-й пехотной дивизии, базирующейся в восточной провинции Прачинбури. Испытания военной техники начнутся в начале сентября.

Изначально поставка танков должна была завершиться к 2015 году, однако отложилась из-за конфликта на Украине , отмечает газета.

"Оплот" является модернизированной версией основного боевого танка Т-80, принятого на вооружение в СССР в 1976 году.