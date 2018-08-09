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СМИ: армия Таиланда получила на вооружение все 49 украинских танков «Оплот»
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СМИ: армия Таиланда получила на вооружение все 49 украинских танков «Оплот» 

ТАСС 1 час назад
БАНГКОК, 9 августа. /ТАСС/. Королевские сухопутные войска Таиланда получили на вооружение последние шесть из 49 украинских боевых танков «Оплот» (Т-84). Как сообщила в четверг газета Bangkok Post, контракт на поставку техники стоимостью $240 млн был заключен еще в 2011 году.
По словам источника издания, последняя партия танков была передана армии Таиланда 29 июля. Теперь они находятся на вооружении у 2-й пехотной дивизии, базирующейся в восточной провинции Прачинбури. Испытания военной техники начнутся в начале сентября.
Изначально поставка танков должна была завершиться к 2015 году, однако отложилась из-за конфликта на Украине, отмечает газета.
"Оплот" является модернизированной версией основного боевого танка Т-80, принятого на вооружение в СССР в 1976 году.
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