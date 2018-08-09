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Россия улучшит боевые характеристики вертолета Ка-52 «Аллигатор»
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Россия улучшит боевые характеристики вертолета Ка-52 «Аллигатор» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ударный вертолет получит новую гиростабилизированную оптико-электронную систему и сможет наводить противотанковые ракеты на более отдаленные цели.
Боевые характеристики ударных вертолетов Ка-52 будут улучшены с помощью улучшения гиростабилизированной оптико-электронной системы. Это позволит значительно повысить эффективность использования противотанкового вооружения «Аллигатора».
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс государственных закупок, после модернизации Ка-52 сможет обнаруживать и распознавать цели на более значительном расстоянии. Так, наземную цель типа «танк» модернизированный вертолет сможет обнаружить на дальности в десять километров, а распознать на восьми километрах.
Согласно документу, соответствующие работы будут завершены до конца сентября текущего года, когда в конструкторскую документацию добавят необходимую информацию по результатам контрольных испытаний. Также будут выпущены соответствующие бюллетени.
Новая гиростабилизированная оптико-электронная система будет установлена в носовой части судна. Ее оснастят системой наведения противотанкового оружия, тепловизором, телекамерой, лазерным дальномером и датчиком лазерного обнаружения. Обновленные характеристики позволят «Аллигатору» еще более эффективно наводить управляемые ракеты «Вихрь».
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