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Учебный корабль «Перекоп» отправился из Владивостока в первый арктический поход
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Учебный корабль «Перекоп» отправился из Владивостока в первый арктический поход 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 9 августа. Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» отправился из Владивостока в первый арктический штурманский поход. Об этом сообщил в четверг представитель пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Во Владивостоке торжественно проводили в первый арктический штурманский поход учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» «Перекоп» посетит порт Корсаков на острове Сахалин, затем совершит заход на Камчатку, а далее впервые в истории учебных походов он пройдет по Северному морскому пути до Североморска. В период плавания, если возникнет такая необходимость, для ледовой проводки корабля будут предоставлены ледокольные суда", — сообщил Воскресенский.
На борту учебного корабля более 160 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, 64 учащихся 11-х классов Владивостокского филиала Нахимовского военного училища и юнармейцы. Планируется, что первая морская практика нахимовцев и юнармейцев завершится на Камчатке, курсанты же продолжат межфлотский переход. Старшим похода назначен начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова контр-адмирал Олег Журавлев.
В соответствии с программой практики курсанты и нахимовцы будут участвовать во внутрикорабельных учениях, а также получат практические навыки несения штурманской вахты при выполнении кораблем задач в морских районах, обладающих различными навигационными особенностями.
Ранее учебный корабль «Перекоп» в рамках первого похода вокруг Евразии осуществил переход из Севастополя во Владивосток. Корабль прошел через два океана и 15 морей, преодолев за 53 ходовых дня 14,3 тыс. морских миль. На переходе корабль посетил Индонезию, Шри-Ланку и Папуа-Новую Гвинею. В столицу Приморья корабль прибыл 3 июня.
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