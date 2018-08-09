Учебный корабль «Перекоп» отправился из Владивостока в первый арктический поход

ТАСС , 9 августа. Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» отправился из Владивостока в первый арктический штурманский поход. Об этом сообщил в четверг представитель пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Во Владивостоке торжественно проводили в первый арктический штурманский поход учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» «Перекоп» посетит порт Корсаков на острове Сахалин, затем совершит заход на Камчатку, а далее впервые в истории учебных походов он пройдет по Северному морскому пути до Североморска . В период плавания, если возникнет такая необходимость, для ледовой проводки корабля будут предоставлены ледокольные суда", — сообщил Воскресенский.

На борту учебного корабля более 160 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, 64 учащихся 11-х классов Владивостокского филиала Нахимовского военного училища и юнармейцы. Планируется, что первая морская практика нахимовцев и юнармейцев завершится на Камчатке, курсанты же продолжат межфлотский переход. Старшим похода назначен начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова контр-адмирал Олег Журавлев

В соответствии с программой практики курсанты и нахимовцы будут участвовать во внутрикорабельных учениях, а также получат практические навыки несения штурманской вахты при выполнении кораблем задач в морских районах, обладающих различными навигационными особенностями.