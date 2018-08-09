Россия модернизирует боевые вертолеты Ка-52

На разведывательно-ударные вертолеты типа «Аллигатор» установят новое оборудование. Как сообщает РИА «Новости», информация о разработке модернизированных систем для Ка-52 появилась на сайте госзакупок. Речь идет о заказе военно-промышленного комплекса на совершенствование гиростабилизированной оптико-электронной системы, а также оснащение вертолетов модернизированной оптико-электронной системой.

Новое оборудование серьезно увеличит эффективность применения этим ударным вертолетом противотанкового управляемого вооружения. В частности, после разработки и внедрения новых систем, должна увеличиться дальность обнаружения танков противника как в дневных, так и в ночных условиях. Модернизировать использующиеся на вертолете противотанковые ракеты пока не предполагается. Однако совершенствование систем обнаружения позволит использовать эти ракеты более эффективно.

Разработка нового оборудования должна завершиться уже в этом году.

Ранее «СП» писала о том, что модернизируется и российский ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М. Первый полет обновленного самолета состоится в конце сентября 2018 года.