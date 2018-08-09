Ещё
«Аллигаторы» получат улучшенную оптику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Аллигаторы» получат улучшенную оптику 

News.ru 9 часов назад
Разработчики повысят эффективность разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Главный акцент будет сделан на улучшении характеристик по дальностям обнаружения и распознавания целей.
Согласно документу, опубликованному на сайте госзакупок, Ка-52 оснастят модернизированной оптико-электронной системой для усовершенствования изделия ГОЭС-451.
После проведения модернизации дальность обнаружения и распознавания наземной цели типа «танк» в дневных условиях составит не менее 10 километров, в тепловизионном канале этот показатель достигнет 8 километров.
Все работы в этом направлении должны завершиться до конца сентября 2018 года.
Ранее News.ruписал о том, что Минпромторг вместе с холдингом «Вертолёты России» представят вертолёт Ка-62 на Восточном экономическом форуме. Показ состоится в рамках выставки «Улицы Дальнего Востока», которая будет работать на территории набережной бухты Аякс с 11 по 16 сентября.
News.ru: последние новости
Саакашвили простимулировал Сердюкова Госпрограмму вооружений атакуют ракетоносцы на подушках В учениях на Балтике участвуют свыше 10 боевых кораблей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударили по российскому космосу332
Пока вы спали: санкции опустошат вклады россиян201
Звезда сериала «Счастливы вместе» впала в кому3
Жириновский выступил с неожиданным предложением43
В прославившейся электрошокерами колонии нашли два тела9
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы
04:13
Жванецкий жестко ответил Хазанову
Шоу-бизнес
00:43
Вся правда о продаже Аляски
Политика Статьи
00:29
Членам «банды GTA» вынесли приговор
Криминал Происшествия
01:08
Аварийная посадка гигантского самолета попала на видео
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение