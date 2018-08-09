«Аллигаторы» получат улучшенную оптику

Разработчики повысят эффективность разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Главный акцент будет сделан на улучшении характеристик по дальностям обнаружения и распознавания целей.

Согласно документу, опубликованному на сайте госзакупок, Ка-52 оснастят модернизированной оптико-электронной системой для усовершенствования изделия ГОЭС-451.

После проведения модернизации дальность обнаружения и распознавания наземной цели типа «танк» в дневных условиях составит не менее 10 километров, в тепловизионном канале этот показатель достигнет 8 километров.

Все работы в этом направлении должны завершиться до конца сентября 2018 года.