«Аллигаторы» получат улучшенную оптику 

Разработчики повысят эффективность разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Главный акцент будет сделан на улучшении характеристик по дальностям обнаружения и распознавания целей.
Согласно документу, опубликованному на сайте госзакупок, Ка-52 оснастят модернизированной оптико-электронной системой для усовершенствования изделия ГОЭС-451.
После проведения модернизации дальность обнаружения и распознавания наземной цели типа «танк» в дневных условиях составит не менее 10 километров, в тепловизионном канале этот показатель достигнет 8 километров.
Все работы в этом направлении должны завершиться до конца сентября 2018 года.
Ранее News.ruписал о том, что Минпромторг вместе с холдингом «Вертолёты России» представят вертолёт Ка-62 на Восточном экономическом форуме. Показ состоится в рамках выставки «Улицы Дальнего Востока», которая будет работать на территории набережной бухты Аякс с 11 по 16 сентября.