9 августа День воинской славы России

День первой в истории России морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 год).

В 1714 году в ходе Северной войны 1700-1721 годов произошло 2-дневное Гангутское сражение, в котором русский галерный флот под командой генерал-адмирала Ф. М. Апраксина одержал победу над шведским линейным флотом контр-адмирала Н. Эреншельда. Фактически боем руководил сам русский царь Пётр I, находившийся на галере за центром авангарда. В плен были захвачены все корабли и командующий флотом.