9 августа День воинской славы России 

День первой в истории России морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 год).
В 1714 году в ходе Северной войны 1700-1721 годов произошло 2-дневное Гангутское сражение, в котором русский галерный флот под командой генерал-адмирала Ф. М. Апраксина одержал победу над шведским линейным флотом контр-адмирала Н. Эреншельда. Фактически боем руководил сам русский царь Пётр I, находившийся на галере за центром авангарда. В плен были захвачены все корабли и командующий флотом.
Победа при Гангуте имела большое военно-политическое значение. В результате русский флот получил свободу действий в Финском и Ботническом заливах. Были обеспечены успешные действия войск в Финляндии и созданы условия для переноса военных действий на территорию Швеции. Сам император Пётр I высоко оценил победу у Гангута, приравняв её к Полтавской.