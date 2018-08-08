Порошенко заявил о намерении расширить районы проведения совместных с США учений

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о планах увеличить в 2019 году контингент участников учений «Sea Breeze», а также расширить районы проведения манёвров.

Об этом он написал в своём Facebook.

По его словам, в текущем году в учениях приняли участие представители 19 стран—членов НАТО и союзников альянса.

«В планах на следующий год — увеличить контингент военных—участников учений, особенно военно-морских сил, и расширить районы проведения учения «Sea Breeze—2019», — заявил Порошенко.