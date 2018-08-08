Более полусотни мировых рекордов установили военные на АрМИ-2018 в Китае

При этом две трети военных рекордов были установлены российскими и китайскими военнослужащими.

В ходе конкурсной программы Армейских международных игр-2018 в Китае военные установили свыше 50 мировых рекордов. При этом большую часть достижений записали на свой счет участники из России и Китая, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что рекорды были зафиксированы в таких сложных упражнениях, как скоростная стрельба, преодоление полосы препятствий и экстремальное вождение боевых машин.

За прохождением конкурсов с помощью средств объективного контроля, установленных на каждом препятствии, пристально следили судьи, которые фиксировали рекорды на основе разработанных ими критериев.

В Китайской Народной Республике на полигоне Корла в этом году проходили три конкурса АрМИ: «Суворовский натиск», «Чистое небо» и «Безопасный маршрут».

Российская команда взяла серебро в конкурсах «Суворовский натиск» и «Безопасный маршрут», пропустив вперед китайских коллег, в соревнованиях «Чистое небо» наши военные заняли пятое место.