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Более полусотни мировых рекордов установили военные на АрМИ-2018 в Китае
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Более полусотни мировых рекордов установили военные на АрМИ-2018 в Китае 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
При этом две трети военных рекордов были установлены российскими и китайскими военнослужащими.
В ходе конкурсной программы Армейских международных игр-2018 в Китае военные установили свыше 50 мировых рекордов. При этом большую часть достижений записали на свой счет участники из России и Китая, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что рекорды были зафиксированы в таких сложных упражнениях, как скоростная стрельба, преодоление полосы препятствий и экстремальное вождение боевых машин.
За прохождением конкурсов с помощью средств объективного контроля, установленных на каждом препятствии, пристально следили судьи, которые фиксировали рекорды на основе разработанных ими критериев.
В Китайской Народной Республике на полигоне Корла в этом году проходили три конкурса АрМИ: «Суворовский натиск», «Чистое небо» и «Безопасный маршрут».
Российская команда взяла серебро в конкурсах «Суворовский натиск» и «Безопасный маршрут», пропустив вперед китайских коллег, в соревнованиях «Чистое небо» наши военные заняли пятое место.
Армейские международные игры в этом году проходят на 24 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Китая и Ирана с 29 июля по 11 августа.
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