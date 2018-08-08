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Делегация ЦВО принимает участие во втором раунде переговоров «Рубеж-2018» с участием ОДКБ
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Делегация ЦВО принимает участие во втором раунде переговоров «Рубеж-2018» с участием ОДКБ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Совместное тактическое учение с коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона пройдет в конце октября в Таджикистане на полигоне Харбмайдон
Делегация Центрального военного округа (ЦВО) принимает участие во втором раунде штабных переговоров по подготовке к проведению совместного тактического учения с коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона «Рубеж-2018» в Душанбе.
В переговорах участвуют представители Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), делегации вооруженных сил Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Объединенного штаба ОДКБ. Стороны обсудят предварительный замысел учения, вопросы обеспечения, осмотрят район и инфраструктуру места предстоящих учений. Штабные переговоры завершатся 9 августа подписанием главами делегаций итогового протокола.
Совместное тактическое учение с коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона пройдет в конце октября в Таджикистане на полигоне Харбмайдон.
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