Делегация ЦВО принимает участие во втором раунде переговоров «Рубеж-2018» с участием ОДКБ

Совместное тактическое учение с коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона пройдет в конце октября в Таджикистане на полигоне Харбмайдон

Делегация Центрального военного округа (ЦВО) принимает участие во втором раунде штабных переговоров по подготовке к проведению совместного тактического учения с коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона «Рубеж-2018» в Душанбе.

Кыргызской Республики, В переговорах участвуют представители Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), делегации вооруженных сил Республики Казахстан Российской Федерации , Республики Таджикистан и Объединенного штаба ОДКБ. Стороны обсудят предварительный замысел учения, вопросы обеспечения, осмотрят район и инфраструктуру места предстоящих учений. Штабные переговоры завершатся 9 августа подписанием главами делегаций итогового протокола.

Совместное тактическое учение с коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона пройдет в конце октября в Таджикистане на полигоне Харбмайдон.