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Отечественные инженеры создали инновационный двигатель
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Отечественные инженеры создали инновационный двигатель 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Российские эксперты разработали уникальный двигатель для подлодок, который позволит им работать без необходимости менять топливо, сообщает «Русская планета».
Созданный инженерами реактор может работать без «подзарядки», благодаря чему этот класс кораблей может не прекращать плавание для замены топлива. Сегодня все субмарины вынуждены выбывать из строя каждые десять лет — за такой срок происходит выгорание уранового топлива.
При этом персонал на время ремонта покидает машину: во время замены вещества существует радиационного облучения. Реактор уже был опробован в тестовом режиме — предполагается, что разработка пригодится для конструирования двигателей четвёртого поколения.
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