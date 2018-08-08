В этом году под Ростовом начнется строительство мусороперерабатывающего комплекса

Строительство мусороперерабатывающего комплекса стоимостью 4 млрд руб. начнется в этом году в Ростовской области , пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на председателя совета директоров ГК «Чистый город» Полину Вергун.

«Сейчас подходит к концу разработка проекта, что позволит приступить к работам в 2018 году. Строительство пройдет в несколько этапов» — сказала она.

На первом этапе будут созданы мусоросортировочный комплекс, полигон для размещения отходов и площадка биокомпостирования, которая необходима для переработки отходов в биокомпост. Он может быть применен при работах по благоустройству и рекультивации газонов.

Мощность комплекса будет достигать 800 тыс. тонн отходов в год. На втором этапе будет внедрена переработка пластика в высококачественное полимерное сырье.