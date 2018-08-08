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Президент Латвии: От авиаудара НАТО по Эстонии Россия получит выгоду
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Президент Латвии: От авиаудара НАТО по Эстонии Россия получит выгоду 

РИА «ВистаНьюс» 1 час назад
В виде возможности поднять скандал об опасности размещения на территории прибалтийских стран военных этого блока.
Президент Латвии признал, что запуск ракеты от авиаудара НАТО по Эстонии был «случайностью». Выгоду от этого, как он полагает, получит только Россия.
Тут интересны два момента. Первый, почему Латвия говорит за Эстонию, которая получила от НАТО конкретную «плюху».
Второй, почему гордые латвийские парни говорят о возможной выгоде России, а не о том, как могла «бахнуть» эта боевая ракета по «братьям-эстонцам».
Вывод прост, не по мне же. Зато есть повод полаять на слона, который, вообще и рядом не стоял. Впрочем, для западной политики это неважно. Главное, что Россия «опять стала сильней». Истерия крепнет. Моразм крепчает. Латвия уже назвала возможность приземления ракеты «союзников» на территории страны маловероятной.
Состоялся ли её запуск с самолёта НАТО преднамеренным или произвольным, неизвестно. Она должна была самоуничтожиться, но «не захотела», пролетев около 40 километров. Сейчас эту 4-метровую «дуру» ищут. Известно, что на ней боевой заряд. А вот обычный или ядерный, держится в полной тайне.
Не пора ли призадуматься гооорячим прибалтам о том, что для их полного уничтожения Россия просто не понадобится. Это с удовольствием и безнаказанно сделают «защитники из НАТО».
Оправдываться сложно. Теперь придётся срочно находить на своей территории обломки советских снарядов времён Великой Отечественной и предоставлять в виде агрессивных намерений РФ.
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