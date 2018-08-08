Десантники получат новую парашютную систему

Успешно завершены государственные испытания новейшей парашютной бесплатформенной системы «Бахча».

Игорь Насенков. В тестировании парашютной системы «Бахча-У-ПДС» приняли участие подразделения Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации. 12 июля в Рязанской области в ходе совместных учений прошло массовое десантирование личного состава и военной техники, а также впервые был десантирован бронетранспортер БТР-МДМ, на борту которого находился экипаж. Об окончании и результате испытаний сообщил генеральный директор компании — производителя парашютной системы холдинга «Технодинамика»

— Десантирование новейшего БТР-МДМ с экипажем было успешно произведено с двухкилометровой высоты, — сказал он. — Средства десантирования разработки «Технодинамики» в очередной раз подтвердили свою надежность. Для ускорения старта серийных поставок наша компания завершила подготовку производства и проводит квалификационные испытания на установочной партии.

Парашютная система «Бахча» предназначена для десантирования десантных боевых машин типа БМД-4М и БТРМДМ «Ракушка». Одним из инновационных решений, которые применялись при создании системы, стал принцип «принудительного наддува». Эта технология позволяет гарантированно снизить перегрузки при приземлении и дать экипажу возможность немедленно приступить к выполнению боевых задач. Благодаря этому десантные подразделения способны будут вступить в бой в кратчайшие сроки. Минимальная высота выброски техники снизилась до 400 метров, а время от сброса с минимальной высоты до приземления не превышает 40 секунд.

Также одной из основных особенностей является то, что система является бесплатформенной и может доставляться к месту погрузки в самолет непосредственно десантируемыми машинами, без использования дополнительного транспорта.