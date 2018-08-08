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Гибрид корабля и самолета используют в качестве патруля
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Гибрид корабля и самолета используют в качестве патруля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Вице-премьер правительства России Юрий Борисов сообщил, что в рамках государственной программы вооружений будет заказан экраноплан «Орлан».
По словам вице-премьера, экраноплан может получить ракетное вооружение и использоваться для патрулирования морских районов, в частности Северного морского пути.
Экраноплан — аппарат, летящий в пределах действия аэродинамического экрана, то есть на относительно небольшой высоте от поверхности воды, земли, снега или льда. При равных скорости и массе размер экраноплана может быть более компактным, чем у самолета.
Тема экранопланов для Военно-морского флота России не нова. Разработкой подобной техники занималось в СССР Центральное конструкторское бюро имени Ростислава Алексеева. Учитывая определенные преимущества такой конструкции, в частности высокую скорость, было принято решение спроектировать транспортно-десантный и боевой вариант экранопланов.
Проект А-90 «Орленок», который сегодня экспонируется в столичном парке «Северное Тушино», как раз представлял собой транспортный экраноплан, который мог брать на борт до 200 бойцов в полном снаряжении или 2 бронетранспортера. Главным преимуществом «Орленка» перед десантными кораблями была высокая скорость — до 400 километров в час, практически не достижимая для морских судов. Предполагалось, что «Орлята» смогут практически молниеносно высадить десант из морских пехотинцев на побережье вероятного противника и так же быстро отойти. После успешных испытаний была изготовлена партия из пяти единиц. Правда, дальнейшая судьба «Орленка» не задалась, как и судьба его «большого брата» экраноплана «Лунь», который с легкой руки американских военных аналитиков был назван «Каспийским монстром». «Лунь» выглядел действительно впечатляюще — машина длиной 73 метра и взлетной массой 380 тонн вооружалась шестью противокорабельными ракетами «Москит». Восемь реактивных двигателей, установленных в носовой части машины, на пилонах разгоняли «Лунь» до 550 километров в час. Концепцией применения машины предполагалось, что экраноплан на высокой скорости будет атаковать авиа носные соединения противника, находясь за пределами его средств поражения, и столь же стремительно отходить. За счет низкого профиля полета, всего нескольких метров над волнами, «Лунь» оставался малозаметен для радиолокационных средств боевых кораблей. Однако и этому проекту так и не суждено было пойти в большую серию из-за дороговизны.
— Не думаю, что у боевых экранопланов есть какие-то перспективы. Они дороги в производстве и эксплуатации, — отметил военный эксперт Андрей Фролов.
Однако есть немало экспертов, которые к теме экранопланов относятся не так скептически и видят перспективное направление в строительстве подобных аппаратов для нужд флота. Испытания нового экраноплана пока не начались.
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