В США создадут военное космическое министерство 

Для переходного периода в ведомстве организуют новую должность — помощник министра обороны по космосу.
Вице-президент Соединенных Штатов Америки объявил о создании военного космического министерства США. Создать его планируется к 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам вице-президента, для переходного периода в ведомстве организуют новую должность — помощник министра обороны по космосу. Этот военный будет подчиняться непосредственно главе военного ведомства, однако после полной организации новой структуры ее возглавит отдельный министр.
Основной целью создания подобной структуры является пресловутое «лидерство в космосе». Как ранее отмечал Дональд Трамп, Штаты нацелены на доминирование в космосе, и не желают оставаться в роли страны, которая вынуждена «плестись за Россией и Китаем».
Ранее в МИД РФ заявили, что намерения США демонстрировать силу в космосе только мешает нормальному диалогу по вопросам стратегической безопасности. Как отметили в ведомстве, характер оборонного бюджета Штатов прямо говорит о том, что страна продолжает установку на применение силы в космосе.