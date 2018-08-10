Ещё
В США создадут военное космическое министерство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США создадут военное космическое министерство 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Для переходного периода в ведомстве организуют новую должность — помощник министра обороны по космосу.
Вице-президент Соединенных Штатов Америки объявил о создании военного космического министерства США. Создать его планируется к 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам вице-президента, для переходного периода в ведомстве организуют новую должность — помощник министра обороны по космосу. Этот военный будет подчиняться непосредственно главе военного ведомства, однако после полной организации новой структуры ее возглавит отдельный министр.
Основной целью создания подобной структуры является пресловутое «лидерство в космосе». Как ранее отмечал Дональд Трамп, Штаты нацелены на доминирование в космосе, и не желают оставаться в роли страны, которая вынуждена «плестись за Россией и Китаем».
Ранее в МИД РФ заявили, что намерения США демонстрировать силу в космосе только мешает нормальному диалогу по вопросам стратегической безопасности. Как отметили в ведомстве, характер оборонного бюджета Штатов прямо говорит о том, что страна продолжает установку на применение силы в космосе.
ТК «Звезда»: последние новости
Российско-китайский экипаж победил на финальном этапе «Морского десанта-2018» Создатель «Кобры»: легендарный летчик-испытатель Виктор Пугачев празднует юбилей Редкую модификацию штурмовика Ил-2 подняли со дна озера в Мурманской области
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фрегат РФ два часа держал на прицеле подлодку США170
Часть россиян оставят без ОМС52
Умер Дмитрий Брусникин146
Маккейн отреагировал на санкции США против РФ35
«Полное безобразие»17
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
08:06
Россия упрекнула США и пообещала санкции
Политика США
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
21:29
Создание электромагнитной пушки подтвердили в Японии
Оружие Армия
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы Другое
00:10
Сворачивание хромосом воспроизвели в деталях
Наука Наука и техника
00:42
На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию
Украина Шоу-бизнес
00:07
Meizu презентовала новые флагманские смартфоны
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение