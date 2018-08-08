Подготовлен законопроект о профобразовании бывших военных за счет Минобороны

Минобороны подготовило проект закона, который направлен на регулирование получения профессионального образования гражданами, проходившими военную службу по контракту. Об этом сообщается на портале нормативно-правовых документов.

Инициатива предусматривает внесение изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих».

Она нацелена на повышение эффективности предоставления соцгарантий военнослужащим.

Поправки обеспечат «регулирование вопроса получения гражданами, проходившими военную службу по контракту и уволенными с военной службы, дополнительного профессионального образования без взимания с них платы за счет Министерства обороны», говорится в описании проекта.