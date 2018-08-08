В Ростове на Таганрогской установят списанный истребитель СУ-27

Истребитель раньше находился на вооружении в военно-летном полке в Крымске

В Октябрьском районе Ростова появится новая достопримечательность. Истребитель «СУ-27» установят на разделительной полосе на улице Таганрогской в районе дома №171. Перед установкой площадку отремонтируют и благоустроят.

— Это будет не макет, а настоящий списанный истребитель. Нам его в дар передает военно-летный полк из Крымска, — рассказали 161.ru в управлении благоустройства Октябрьского района. — Установка монумента приурочена к 75-летию 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО и 80-летию Октябрьского района.

На площадке планируется сначала посадить новые деревья и кустарники — липы, клены, боярышники и форзиции, поставить скамейки и урны. Памятник будут подсвечивать прожекторами и светильниками.

На благоустройство площадки и установку монумента объявлен аукцион. Максимальная цена контракта — 4,8 миллиона рублей. Источник финансирования — бюджет Ростова. Все работы планируют закончить до 20 октября.