Ещё
В Ростове на Таганрогской установят списанный истребитель СУ-27
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростове на Таганрогской установят списанный истребитель СУ-27 

161.ru 10 часов назад
Фото: 161.ru
Истребитель раньше находился на вооружении в военно-летном полке в Крымске
В Октябрьском районе Ростова появится новая достопримечательность. Истребитель «СУ-27» установят на разделительной полосе на улице Таганрогской в районе дома №171. Перед установкой площадку отремонтируют и благоустроят.
— Это будет не макет, а настоящий списанный истребитель. Нам его в дар передает военно-летный полк из Крымска, — рассказали 161.ru в управлении благоустройства Октябрьского района. — Установка монумента приурочена к 75-летию 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО и 80-летию Октябрьского района.
На площадке планируется сначала посадить новые деревья и кустарники — липы, клены, боярышники и форзиции, поставить скамейки и урны. Памятник будут подсвечивать прожекторами и светильниками.
На благоустройство площадки и установку монумента объявлен аукцион. Максимальная цена контракта — 4,8 миллиона рублей. Источник финансирования — бюджет Ростова. Все работы планируют закончить до 20 октября.
Первый полет СУ-27 состоялся 1977 году. Его основное боевое применение — тяжелый истребитель перехватчик большого радиуса действия. СУ-27 — один из основных самолетов ВВС России, он также есть на вооружении в Индии, Китае, странах СНГ.
161.ru: последние новости
Польские СМИ: Украина считает таганрогские десантные силы серьезной угрозой Дмитрий Тарасов посвятил гол в ворота «Динамо» ростовчанке Анастасии Костенко и их будущему ребенку В Ростовской области молодая мама убила себя на глазах у дочери
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа суть новых масштабных санкций против РФ44
США поставили РФ жесткие условия23
Саакашвили резко ответили за оскорбление Медведева258
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом318
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию27
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил свои гениталии за территории
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение