В американских ракетных установках нашелся дефект

В произведенных в США ракетных установок BXTдля новейших подлодок найден опасный дефект. Выпуск оборудования временно прекращен.

«Вся сварка BWXT остановлена до завершения расследования», — пишет издание DefenceNews.

Речь идет об установках для баллистических ракет, которые должны монтировать на перспективных подлодках класса Columbia. В них найдены дефекты сварных швов. Сейчас все 12 выпущенных изделий тщательно проверяется.