В американских ракетных установках нашелся дефект 

В произведенных в США ракетных установок BXTдля новейших подлодок найден опасный дефект. Выпуск оборудования временно прекращен.
«Вся сварка BWXT остановлена до завершения расследования», — пишет издание DefenceNews.
Речь идет об установках для баллистических ракет, которые должны монтировать на перспективных подлодках класса Columbia. В них найдены дефекты сварных швов. Сейчас все 12 выпущенных изделий тщательно проверяется.
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