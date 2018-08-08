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В американских ракетных установках нашелся дефект
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В американских ракетных установках нашелся дефект 

News.ru 10 часов назад
В произведенных в США ракетных установок BXTдля новейших подлодок найден опасный дефект. Выпуск оборудования временно прекращен.
«Вся сварка BWXT остановлена до завершения расследования», — пишет издание DefenceNews.
Речь идет об установках для баллистических ракет, которые должны монтировать на перспективных подлодках класса Columbia. В них найдены дефекты сварных швов. Сейчас все 12 выпущенных изделий тщательно проверяется.
Как сообщал News.ru, в России создаётся сверхмощная торпеда с ядерным боезарядом. Она способна поражать и делать непригодным к экономическому использованию прибрежную зону противника.
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