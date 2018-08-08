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Проект «Штурм» может роботизировать любую бронетехнику, заявил эксперт
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Проект «Штурм» может роботизировать любую бронетехнику, заявил эксперт 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Научно-исследовательская работа «Штурм» является проектом по созданию системы роботизации бронетехники, речь идёт не только о танке Т-72Б3, а о любой бронемашине в принципе, заявил РИА Новости в среду член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.
РБК ранее написал, что Уралвагонзавод создает робототехнический комплекс на шасси танка Т-72Б3, получивший название «Штурм».
Между тем, в попавшем в открытый доступ докладе третьего Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ написано, что проект «Штурм» — это разработка автоматизированной системы робототехнических комплексов вооружения и военной техники, обеспечивающая их скоординированное использование при выполнении задач подразделениями сухопутных войск.
"Речь идёт о создании системы роботизации танка, а какое уже у него будет шасси — это совсем другой вопрос. Просто танков Т-72 в своё время была сделано очень много и их достаточно дешево можно роботизировать", — сказал Мураховский.
Эксперт пояснил, что проект роботизации предполагает создание системы управления движением и системы управления огнём, которые каналом связи соединяются с машиной управления.
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