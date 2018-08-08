Ночью по Киеву возили самолет

Видео перевозки самолета сняли очевидцы.

В ночь на 8 августа, случайные прохожие в Киеве стали свидетелем необычного зрелища. На Воздухофлотском проспекте заметили большой самолет, который перевозили по улицам столицы. Кадры сняли очевидцы вблизи столичного аэропорта «Киев». ⠀ #самолет #отдых #отпуск #аэропорт #ехать #уезжаем #лететь #летим #полет #переезд #киев #украина #ветер #тяга #машина #авто #автомобиль #автолюбители #дтп #дтпкиев #жуляны #музей #выставка #зрелище #столица

Публикация от Украина.ру (@ukrainaru) 8 Авг 2018 в 5:25 PDT Самолет видели на Воздухофлотском проспекте близ аэропорта «Киев».

Ан-24 — турбовинтовой пассажирский самолёт для линий малой и средней протяжённости. Один из основных самолетов на местных линиях в постсоветских странах.