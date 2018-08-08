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Военные инженеры ВВО начали работы по сносу ветхих зданий в городке «Восточный» на Чукотке
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Военные инженеры ВВО начали работы по сносу ветхих зданий в городке «Восточный» на Чукотке 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе подготовительных работ военные инженеры осуществляют замеры каждого здания, производят расчет необходимого количества взрывчатых веществ, прокладывают детонирующие шнуры.
В Чукотском автономном округе военнослужащие подразделений инженерного соединения Восточного военного округа начали выполнять мероприятия по обрушению и сносу ветхих зданий взрывным способом на территории бывшего военного городка «Восточный».
На территории военного городка «Западный» взрывные работы по сносу зданий уже завершены. Для проведения работ было использовано более 22 тонн взрывчатых веществ и около 19 км детонирующего шнура (ДШ). Снесено свыше 33 железобетонных зданий.
В ходе подготовительных работ военные инженеры осуществляют замеры каждого здания, производят расчет необходимого количества взрывчатых веществ, прокладывают детонирующие шнуры.
Кроме того, для выполнения комплекса различных мероприятий по расчистке завалов и прокладке дорог военнослужащие используют экскаваторную технику и инженерные машины разграждения.
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