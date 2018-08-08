В Казани презентуют лёгкий самолёт «Мурена»

Многоцелевой самолёт «Мурена» (МВЕН-3) презентуют в Казани 9 августа на выставке «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование», сообщил замминистра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев во время научно-практической конференции на «Казанской ярмарке».

«Это четырёхместный самолёт с двумя двигателями, — рассказал «АиФ-Казань» менеджер компании «МВЕН» Тимур Мардугалямов. — Он полностью состоит из современных композитных материалов. Для взлёта ему не обязательно нужен аэродром, он может взлетать и с грунтовой площадки. Предназначен он для любителей полётов, как бизнес-такси его можно использовать между городами в пределах 1500 километров. Также его можно использовать для мониторинга окружающей среды с использованием подвесного оборудования, например, видеокамеры. Самолёт создан в Казани, его разрабатывали около пяти лет. В нём использован импортный двигатель, так как в России мы не нашли надёжного двигателя для малой авиации. Корпус полностью создан в Казани, а комплектующие — частично импортные. Первый полёт был несколько месяцев назад. Сейчас самолёт проходит лётные испытания. По их результатам он должен пройти сертификацию».

Тимур Мардугалямов также рассказал, что сейчас в разработке так называемый региональный самолёт на девять мест. Это также лёгкий летательный аппарат из композитных материалов. Пока что он на стадии конструкторской документации, так что о сроках, когда его представят, пока говорить рано. Это будет самолёт бизнес-класса — бизнес-такси. Возможно, в некоторых случаях его можно будет использовать и для межрегиональных пассажирских перевозок, если девяти мест будет достаточно. В отдалённой перспективе — проект лёгкого вертолёта. Пока он на стадии конструкторской документации.

Напомним, ранее компания начала производство сельскохозяйственных самолётов. Агросамолёт предназначен для обработки полей удобрениями и химической обработки. Есть две модели, которыми пользуются авиакомпании.