Черноморский флот представит ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в ЮВО

Кроме того, для гостей форума будет выставлен на показ новейший подводный необитаемый аппарат, принятый в прошлом году в состав аварийно-спасательного отряда ЧФ.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2018», одна из выставочных площадок которого расположена в Ростовской области , командование Черноморского флота представит боевые образцы вооружения и военной техники.

Посетители выставки смогут увидеть стоящие на вооружении Черноморского флота береговой ракетный комплекс «Бастион», береговой самоходный артиллерийский комплекс «Берег», а также уникальный макет берегового ракетного комплекса «Бал».

Кроме того, для гостей форума будет выставлен на показ новейший подводный необитаемый аппарат, принятый в прошлом году в состав аварийно-спасательного отряда Черноморского флота.

В рамках проведения Международного военно-технического форума «Армия-2018» в военных округах и на Северном флоте будут организованы демонстрационные показы и выставочные экспозиции образцов вооружения, военной и специальной техники.

В Южном военном округе динамический и статический показы пройдут на полигоне Кадамовский с 21 по 26 августа.