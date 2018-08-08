Черноморский флот представит ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в ЮВО 

Кроме того, для гостей форума будет выставлен на показ новейший подводный необитаемый аппарат, принятый в прошлом году в состав аварийно-спасательного отряда ЧФ.
На международном военно-техническом форуме «Армия-2018», одна из выставочных площадок которого расположена в Ростовской области, командование Черноморского флота представит боевые образцы вооружения и военной техники.
Посетители выставки смогут увидеть стоящие на вооружении Черноморского флота береговой ракетный комплекс «Бастион», береговой самоходный артиллерийский комплекс «Берег», а также уникальный макет берегового ракетного комплекса «Бал».
Кроме того, для гостей форума будет выставлен на показ новейший подводный необитаемый аппарат, принятый в прошлом году в состав аварийно-спасательного отряда Черноморского флота.
В рамках проведения Международного военно-технического форума «Армия-2018» в военных округах и на Северном флоте будут организованы демонстрационные показы и выставочные экспозиции образцов вооружения, военной и специальной техники.
В Южном военном округе динамический и статический показы пройдут на полигоне Кадамовский с 21 по 26 августа.