Специалисты РЭБ в ходе учений создали безопасную радиоэлектронную зону во время совершения марша колонны боевой техники

В рамках полевого выхода состоялось тактико-специальное учение с подразделением радиоэлектронной борьбы мотострелкового соединения Восточного военного округа по организации защиты колонны военной техники на марше от радиоуправляемых фугасов.

В ходе учения специалисты РЭБ организовали зону радиоэлектронного подавления, установив на боевую технику малогабаритные станции помех «Лесочек». Во время движения колонны боевой техники удалось не допустить подрыва имитации радиоуправляемого фугаса.

Задачи по организации защиты колонны техники разрабатывались на основе опыта современных военных конфликтов. Комплексы «Лесочек» поступили на вооружение соединения в декабре прошлого года.

Учение проведено в рамках полевого выхода подразделений РЭБ Амурского общевойскового объединения ВВО.