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Соединения РЭБ ЦВО подняты по тревоге в рамках специальных учений
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Соединения РЭБ ЦВО подняты по тревоге в рамках специальных учений 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе выдвижения в районы проведения учений были отражены нападения условных диверсантов, преодолены зараженные участки местности, а также выполнены специальные задачи по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
Соединения и части радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) подняты по тревоге для проведения специальных учений на семи полигонах, расположенных на Урале, в Сибири, Поволжье, а также в Республике Таджикистан.
Подразделения на штатной автомобильной технике совершили марш в районы проведения предстоящих учений. В ходе выдвижения специалисты РЭБ отработали вопросы отражения нападений условных диверсантов, преодолели зараженные участки местности, а также в движении выполнили специальные задачи по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
В прикрытии от космической и воздушной радиоразведки, а также прицельных ударов авиации противника в учениях задействованы современные комплексы (РЭБ), такие как «Красуха-С4», «Красуха-2О, „Москва“, „Борисоглебск“ и многие другие.
В учениях принимают участие более 1,2 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц военной и специальной техники.
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