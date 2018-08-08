Соединения РЭБ ЦВО подняты по тревоге в рамках специальных учений

В ходе выдвижения в районы проведения учений были отражены нападения условных диверсантов, преодолены зараженные участки местности, а также выполнены специальные задачи по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Соединения и части радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) подняты по тревоге для проведения специальных учений на семи полигонах, расположенных на Урале, в Сибири, Поволжье, а также в Республике Таджикистан

Подразделения на штатной автомобильной технике совершили марш в районы проведения предстоящих учений. В ходе выдвижения специалисты РЭБ отработали вопросы отражения нападений условных диверсантов, преодолели зараженные участки местности, а также в движении выполнили специальные задачи по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

В прикрытии от космической и воздушной радиоразведки, а также прицельных ударов авиации противника в учениях задействованы современные комплексы (РЭБ), такие как «Красуха-С4», «Красуха-2О, „Москва“, „Борисоглебск“ и многие другие.

В учениях принимают участие более 1,2 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц военной и специальной техники.