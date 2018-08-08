Артиллеристы 201-й российской военной базы в Таджикистане во время полевого сбора на полигоне Ляур учились метать наступательные гранаты 

Под руководством командиров военнослужащим необходимо было на меткость попасть в круг радиусом три метра двумя гранатами при дальности до цели 30 метров.
Более 800 артиллеристов 201-й российской военной базы в Таджикистане отработали метание наступательных гранат во время полевого сбора на полигоне Ляур.
Под руководством командиров военнослужащим необходимо было на меткость попасть в круг радиусом три метра двумя гранатами при дальности до цели 30 метров.
Во время выполнения упражнения на дальность артиллеристы использовали 3 гранаты, которыми должны были попасть по фигурам из положения стоя, с колена из-за стенки, лежа из окопа.
В учебных мероприятиях было задействовано более 800 военнослужащих и порядка 200 единиц вооружения и военной техники. Полевой выход артиллеристов проходит на полигоне Ляур, который находится в 30 км южнее города Душанбе.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.