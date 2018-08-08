Представители центра подготовки космонавтов прибыли с визитом на Северный флот

Они уже побывали с экскурсиями на борту авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», понаблюдали за выполнением плановых мероприятий боевой подготовки кораблей в Баренцевом море.

На Северном флоте завершается ознакомительная поездка представителей Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов (НИИ ЦПК) имени Юрия Алексеевича Гагарина

За три дня визита они побывали с экскурсиями на борту авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и понаблюдали за выполнением плановых мероприятий боевой подготовки кораблей Северного флота в Баренцевом море в ходе воздушного облета.

За время посещения Северного флота гости также посетят филиал Военно-морского музея Краснознамённого Северного флота — музей Военно-воздушных сил СФ в поселке Сафоново.

Здесь они ознакомятся с один из интереснейших экспонатов — домом-музеем, в котором жил Юрий Алексеевич Гагарин во время службы в Заполярье в 1957-1960 гг.

Этот дом был перевезён в Сафоново из посёлка Корзуново (Луостари) в 1983 году.

Группа представителей центра подготовки космонавтов, прибывшая на Северный флот, состоит из космонавтов-испытателей отряда космонавтов Роскосмоса и инструкторов НИИ ЦПК.

Подобные ознакомительные поездки на Северный флот представителей центра подготовки космонавтов проходят ежегодно уже в течение нескольких лет.